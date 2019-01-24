مقتل 5 أشخاص في إطلاق نار داخل مصرف بفلوريدا الأمريكية

المصدر: د ب أ

أعلنت الشرطة الأمريكية مقتل 5 أشخاص داخل مصرف في ولاية فلوريدا، واقتادت مسلحا إلى الاحتجاز.

وأضافت الشرطة في بلدة سيبرنج بوسط الولاية اليوم الخميس (الأربعاء بالتوقيت المحلي) أن رجلا اتصل بشرطة الطوارئ حوالي الساعة 1230 (1730 بتوقيت غرينتش) وأبلغ عن قيامه بإطلاق النار داخل المصرف.

وقال قائد شرطة سيبرنج كارل هوجلوند في مؤتمر صحفي إن مفاوضات أولية مع المسلح لإقناعه بمغادرة المصرف لم تفلح.

وأضاف أن المسلح استسلم بعدما اقتحم فريق من قناصة الشرطة المصرف وواصلوا التفاوض.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان القتلى من موظفي المصرف أم أنهم عملاء.