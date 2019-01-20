زلزال بقوة 6.7 درجة يضرب تشيلي

المصدر: رويترز

ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن زلزالا بقوة 6.7 درجة ضرب ساحل الشمال الأوسط في تشيلي مساء يوم السبت.

وقالت الهيئة إن الزلزال وقع عند الساعة 10:32 مساء بالتوقيت المحلي (0132 بتوقيت جرينتش) على بعد 15.6 كيلومترات جنوب غربي كوكيمبو. وتسبب الزلزال في اهتزاز المباني في مدينة سانتياجو العاصمة.

وأعلن مركز التحذير من أمواج المد العاتية "تسونامي" بالمحيط الهادي عدم وجود أي خطر من حدوث تسونامي بعد الزلزال.

ولم يتم الإبلاغ عن أي أضرار أو إصابات أولية جراء الزلزال رغم وجود تقارير متفرقة عن حدوث انقطاع في التيار الكهربائي قرب مركز الزلزال.