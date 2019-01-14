تحطم طائرة شحن عسكرية في إيران ومقتل 15 شخصاً

المصدر: رويترز

قال الجيش الإيراني إن طائرة شحن عسكرية من طراز بوينغ 707 تحطمت في ظل سوء الأحوال الجوية اليوم الاثنين (14 يناير) غربي العاصمة الإيرانية طهران، مضيفا أن 15 من بين 16 شخصا كانوا على متنها لقوا حتفهم.

وأضاف الجيش في البيان، الذي نقلته وكالة أنباء فارس شبه الرسمية، أن مهندس طيران نجا من الحادث ونُقل إلى مستشفى.

وقال الجيش "طائرة شحن من طراز بوينغ 707 وتحمل لحوما من بشكك في قرغيزستان هبطت اضطراريا في مطار فتح اليوم... ونُقل مهندس الرحلة إلى المستشفى".

وذكرت وسائل إعلام إيرانية في وقت سابق أن الطائرة كان على متنها عشرة اشخاص.

وتحطمت الطائرة قرب مطار الفتح القريب من مدينة كرج التابعة لإقليم البرز في وسط البلاد.