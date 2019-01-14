وفاة 8 أشخاص وإصابة 27 آخرين جراء سوء الأحوال الجوية في الجزائر

المصدر: وام

توفي ثمانية أشخاص وأصيب 27 أخرون في حوادث مرورية مختلفة بسبب التقلبات الجوية التي تشهدها مناطق متفرقة من الجزائر، حسب ما أعلنته المديرية العامة للأمن الوطني الجزائري.

وقال الأمن الجزائري في بيان: إن الجهات المختصة والمعنية تواصل عملها في مختلف ولايات البلاد بغرض تنظيم حركة المرور وفتح الطرقات المغلقة، التي تسبب في إغلاقها هطول الأمطار الغزيرة والثلوج خلال اليومين الماضيين.

وتضررت 10 ولايات جراء الثلوج خلال الـ72 ساعة الأخيرة ونتج عنها إغلاق عدد من الطرق الفرعية والرئيسية التي تم إعادة حركة المرور إلى بعضها.