مقتل 19 إثر انهيار بمنجم فحم في شمال غربي الصين

المصدر: د ب أ

قتل 19 شخصا إثر انهيار في منجم فحم بشمال غرب الصين، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية اليوم الأحد.

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إن من بين 87 شخصا كانوا يعملون تحت الأرض عندما وقع الانهيار، تم انقاذ 66 شخصا، مشيرة إلى أن البحث لا يزال مستمرا عن شخصين مازالا محاصرين تحت الأرض.

وقالت الوكالة الرسمية إن الحادث وقع في منجم ليجياجو للفحم المملوك لشركة بايجي للتعدين في مدينة شينمو بإقليم شانشي حوالي الساعة 0430 من مساء السبت بالتوقيت المحلي (0830 بتوقيت جرينتش).

وتعد الصين أكبر منتج ومستهلك للفحم في العالم. وينظر إلى مناجم الفحم الصينية على أنها من أكثر المناجم خطورة في العالم.

وأوردت وكالة (شينخوا) تقارير إخبارية عن 217 حادثة مناجم في 2017، أسفرت عن وفاة 375 شخصا.