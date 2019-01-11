مقتل 7 وإصابة 33 في انقلاب حافلة سياحية في كوبا

المصدر: د ب أ

قتل سبعة أشخاص وأصيب 33 آخرين عندما انقلبت حافلة تقل سياحا في شرقى كوبا حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية اليوم الجمعة.

وأكدت السفارة الألمانية في هافانا لوكالة الأنباء الألمانية مقتل سائحة ألمانية كان موقع كوباديبيت قال إن عمرها 59 عاما. وكان الضحايا الأجانب الآخرون سيدتين من الأرجنتين وكلتاهما (35 عاما) ومقتل فرنسي (67 عاما).

ووفقا لصحيفة فينسيريموس ووكالة أنباء "أيه سي إن"، كان من بين الركاب الأربعين 22 أجنبيا من إسبانيا والأرجنتين والولايات المتحدة وفرنسا وهولندا وبريطانيا وكندا والمكسيك.

وضم عدد المصابين كل الأجانب. وتم تحديد حتى الآن هوية ثلاثة قتلى بأنهم كوبيون.

وهناك ستة من المصابين حالتهم وصفت بالخطرة.

ووفقا للتقارير، وقع الحادث على طريق يربط بين باراكوا وجوانتانامو عندما حاول قائد الحافلة تجاوز مركبة أخرى على طريق منزلق.

وكانت الحافلة في طريقها من باراكوا إلى العاصمة هافانا.