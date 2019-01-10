العثور على حطام الطائرة العسكرية الفرنسية المختفية

المصدر: د ب أ

أفادت العديد من وسائل الإعلام الفرنسية الأربعاء، بالعثور على حطام في منطقة بشرق البلاد كانت طائرة عسكرية اختفت بها من شاشة الرادار.

وأوضحت هذه الوسائل أن أجزاء الحطام تم العثور عليها في بلدة مينوفيلار بمنطقة جورا الجبلية الواقعة على مسافة نحو عشرة كيلومترات من الحدود مع سويسرا.

وقال المتحدث باسم سلاح الجو الفرنسي، كري دوفيفيه، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية (أ.ف.ب)، إنه من الصعب تحديد مكان السقوط بدقة نظراً لأن المنطقة التي بها الحطام يمكن أن تكون متسعة للغاية.

وحسب تصريحات صادرة عن رئاسة المقاطعة، فإن الطائرة، التي اختفت من شاشة الرادار قبل ظهر أمس، كان على متنها شخصان ولم تكن مسلحة، وقال دوفيفيه:" نأمل أن نجدهما على قيد الحياة".

وأشار إلى أنه تم العثور على قماش يبدو كأنه مظلة، وتابع أنه من السابق لأوانه القول ما إذا كانت هذه هي مظلة تابعة لطاقم الطائرة فعلا.

يذكر أن الطائرة المقاتلة هي من طراز ميراج 2000، وأفادت تصريحات صادرة عن الجيش الفرنسي بأن الطائرة كانت في رحلة تدريبية على ارتفاع منخفض.

كانت رئاسة المقاطعة ذكرت أنه يجري البحث حاليا عن الطائرة المقاتلة ذات المقعدين، مشيرة إلى صعوبة البحث بسبب الجليد وصعوبة الرؤية بفعل الضباب.

وكان الجيش الفرنسي أكد في وقت سابق أن شخصين كانا على متن الطائرة المختفية.

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