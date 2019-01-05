لعبة «الهروب من الغرفة» تقتل خمس مراهقات

المصدر: د ب أ

أفادت وكالة "بي ايه بي" البولندية للأنباء نقلا عن متحدث باسم إدارة إطفاء الحرائق قوله إن خمس فتيات مراهقات لقين حتفهن في شمال بولندا أمس الجمعة في حريق أثناء ممارسة لعبة الهروب من الغرفة.

ونجا شخص آخر من الحريق الذي وقع في مدينة كوشالين بشمالي بولندا، وفقا للتقرير. ونقل إلى المستشفى وهو يعاني من حروق خطيرة.

وكانت المجموعة تحتفل بعيد ميلاد أحد الأشخاص. ولم يتحدد بعد سبب اندلاع الحريق.

وتتمحور لعبة الهروب من الغرفة حول استخدام كل ما لديك من قوى لحل عدد من الألغاز من أجل الخروج من غرفة مغلقة.

وأشار الرئيس البولندي اندريه دودا إلى وقوع "مأساة" في تغريدة على حسابه على تويتر.

وقال وزير الداخلية يواكيم برودجينسكي إن الضحايا كانوا في حوالي الـ15 من العمر.

وأكد برودجينسكي أن أنظمة مكافحة الحرائق في مرافق مماثلة في جميع أنحاء البلاد ستخضع للمراجعة.

وبدأت السلطات التحقيق في أسباب الحريق.

وأعلن عمدة المدينة، الواقعة غربي مدينة جدانسك، أن غدا الأحد يوم حداد على أرواح الضحايا.