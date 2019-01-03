ارتفاع حصيلة انهيار المبنى في روسيا إلى 38 قتيلاً

المصدر: (أ ف ب)

ارتفعت الحصيلة المؤكدة لضحايا انفجار الغاز الذي تسبب بانهيار مبنى سكني في منطقة الأورال في روسيا ليلة رأس السنة إلى 38 قتيلا، وفق مسؤولين الخميس، فيما تستمر عملية انتشال ضحايا من تحت الركام.

ويبقى ثلاثة أشخاص في عداد المفقودين، وفق ما أعلنت وزارة الحالات الطارئة.

وجاء في بيان الوزارة الذي نقله التلفزيون الروسي أن بين القتلى ستة أطفال فيما تم إنقاذ ستة أشخاص من بين أنقاض المبنى الواقع في مدينة مانييتوغورسك بجبال الأورال.

وواجهت فرق الإنقاذ حرارة منخفضة وصلت إلى -27 درجة مئوية، وتمكنت من رفع ركام المبنى الذي يضم عشرة طوابق في المدينة الصناعية التي تبعد حوالى 1700 كلم شرق موسكو.

وأنقذ رضيع الثلاثاء من تحت الركام وتتم معالجته في المستشفى.

وكان يسكن في المجمع المبني العام 1973 في الحقبة السوفيتية نحو 1100 شخص، بات العديد منهم بلا مأوى لان الانفجار أتى على 35 شقة سكنية.

والانفجارات المميتة التي يسببها الغاز تحصل بشكل متكرر في روسيا، والسبب قِدم البنية التحتية وتجاهل إجراءات السلامة.

وسيبدأ دفن الضحايا الجمعة، بعد عملية التعرف عليهم، كما قالت السلطات المحلية.



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