بالفيديو.. ارتفاع عدد ضحايا انهيار مبنى سكني في روسيا إلى 28 قتيلاً

المصدر: رويترز

قالت وزارة الطوارئ المحلية في روسيا اليوم الأربعاء إنه تم انتشال 28 جثة من بين أنقاض مبنى سكني انهار جزء منه بسبب انفجار فيما يبدو، مضيفة أن 13 شخصا ما زالوا مفقودين.

وتسبب الانفجار، الذي اعتقدت السلطات في البداية أنه نجم عن تسرب غاز، في إلحاق أضرار بنحو 48 شقة في المبنى المكون من عشرة طوابق في مدينة ماجنيتوجورسك الصناعية على بعد 1700 كيلومتر شرقي موسكو في الساعات الأولى من صباح يوم الاثنين.

وجرى العثور على رضيع حيا أمس الثلاثاء بعد قضائه 35 ساعة في أجواء شديدة البرودة تحت الأنقاض فيما وصفه مسؤولو الطوارئ بالمعجزة.

وقالت الوزارة إن أكثر من 900 شخص يشاركون في جهود البحث والإنقاذ في موقع الحادث. وأضافت أن ستة أشخاص جرى إنقاذهم.

وقالت لجنة التحقيق في موقعها الإلكتروني إن السبب وراء انهيار المبنى السكني لا يزال قيد التحقيق.

وأوضحت أنها لم تعثر بعد على أي آثار لمواد تستخدم في التفجيرات بموقع الحادث. وكانت تقارير أولية أشارت إلى أن تسرب غاز ربما كان وراء انهيار المبنى.

وفي واقعة منفصلة في وقت متأخر الثلاثاء، لقي ثلاثة حتفهم في نفس الشارع الذي يقع به العقار حينما اشتعلت النيران في حافلة صغيرة حسبما قالت وكالة تاس للأنباء نقلا عن مكتب للحكومة المحلية.

وتظهر لقطات فيديو للحادث نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي سيارة محترقة وسط دوي بعض الانفجارات. ورفض متحدث باسم الشرطة التعليق عند الاتصال به عبر الهاتف.