ابتهاجاً بالعام الجديد... يقتل عائلة زوجته وطفليه ثم ينتحر

المصدر: د ب ا

قالت مصادر الشرطة في تايلاند لـ "د.ب.أ" اليوم الثلاثاء إن مواطنا تايلانديا قتل أربعة أفراد من عائلة زوجته، وطفليه، ست وتسع سنوات، قبل أن يقتل نفسه، وذلك أثناء الاحتفال ببداية العام الجديد.

وكان سوشيب سورنسنج الذي يبلغ من العمر 41 عاما، عاد إلى بيته بإقليم "شومبرون" جنوبي البلاد بعد منتصف ليلة الاثنين/الثلاثاء بقليل، ليجد أفراد عائلة زوجته يحتفلون ببدء عام 2019 أمام المنزل، حيث وقع خلاف، أخرج الرجل على إثره مسدسه وأطلق النار عليهم جميعا، ثم على نفسه، بحسب ما ذكره قائد شرطة المنطقة الجنوبية بونجوت بونجسري.

ووفقا لناج من الحادث، يدعى تيناكورن اونموك، ويبلغ من العمر 33 عاما، كان سوشيب ثملا وكان يصرخ في عنف: "لم يقدرني أحد في هذه العائلة رغم أنني ساعدتهم في كل شيء... لننهي هذا الأمر الآن."

وقال قائد الشرطة إن تيناكورن أصيب فقط في الواقعة، ولكنه تظاهر بالموت حتى لا يلفت انتباه الرجل وقد يطلق عليه النار مرة أخرى.

وبحسب الشرطة، تعمل زوجة سوشيب في إقليم آخر ولم تتمكن من الحضور ومشاركة العائلة الاحتفال بالعام الجديد.

وأوضحت الشرطة أنه جرى إطلاق سراح سوشيب من السجن في نوفمبر الماضي، بعدما قضى ثلاث سنوات خلف القضبان لإدانته في محاولة قتل. وكان بين الرجل وعائلة زوجته عداء استمر فترة طويلة، وقد هدد بقتلهم جمعيا.

يشار إلى أن تايلاند تشهد أحد أعلى معدلات جرائم القتل باستخدام الاسلحة النارية في آسيا، وفقا لدراسة أعدتها جامعة واشنطن في عام 2016.