سيارة تصدم حشدا من المحتفلين بالعام الجديد في طوكيو وإصابة ثمانية

المصدر: رويترز

صدمت سيارة حشدا من المحتفلين ببداية العام الجديد في العاصمة اليابانية طوكيو في وقت مبكر صباح اليوم الثلاثاء مما أدى إلى إصابة ثمانية أحدهم إصابته بالغة.

وقال متحدث باسم الشرطة إنه تم احتجاز سائق السيارة وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أن الشرطة ألقت القبض عليه للاشتباه في شروعه في القتل.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إن قائد السيارة يدعى كازوهيرو كوساكابي (21 عاما) وهو من مدينة أوساكا الواقعة على بعد 400 كيلومتر تقريبا جنوب غربي طوكيو.

ووقع الحادث بعد قليل من منتصف ليل الاثنين بالتوقيت المحلي في منطقة هاراجوكو السياحية القريبة من ضريح ميجي في وسط طوكيو. وقال عامل يبلغ من العمر 27 عاما في المنطقة "لا أصدق ما حدث. هذا مكان أعرفه جيدا، الأمر صادم للغاية".

وكان الشارع وقت الحادث مغلق أمام السيارات لاستيعاب أعداد المشاة المتجهين إلى الضريح للصلاة بمناسبة العام الجديد.

وأوضحت لقطات تلفزيونية من مكان الحادث اليوم الثلاثاء سيارة رمادية اللون هي التي استخدمت في الهجوم، وقد لحقت أضرار بالغة بمقدمتها. كما أوضحت اللقطات عشرات من رجال الشرطة والمسعفين في المكان.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون إن المشتبه به فر من المكان وهاجم أحد المارة قبل القبض عليه بعد 20 دقيقة. وتم العثور على نحو 20 لترا من الكيروسين في السيارة.