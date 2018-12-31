ارتفاع حصيلة قتلى الانهيارات الأرضية والفيضانات في الفلبين إلى 61

المصدر: د ب ا

أفادت الحكومة الفلبينية اليوم الاثنين بأن حصيلة القتلى جراء الانهيارات الأرضية والفيضانات التي نجمت عن هطول أمطار غزيرة بسبب منخفض استوائي شرقي الفلبين ارتفعت إلى 61 فيما لا يزال 18 شخصا في عداد المفقودين.

وتم الإبلاغ عن خمسين من الضحايا في جزيرة بيكول بالمنطقة الشرقية، في حين توفي 11 شخصا في منطقة جزر فيساياس الشرقية المجاورة، وفقا للمكتب الوطني للحد من مخاطر الكوارث.

كما أصيب 12 شخصا في حوادث مختلفة في المنطقتين الأكثر تضررا من الأمطار قبل أيام من وصول المنخفض الاستوائي إلى اليابسة في إقليم سامار الشرقي يوم السبت.

وقال مكتب الارصاد الجوية إن شدة المنخفض الاستوائي تراجعت بعد وصوله إلى اليابسة يوم السبت، لكنه حذر من أن الأمطار يمكن أن تستمر في الهطول على الأقاليم الشرقية .

وقال مسؤولو الدفاع المدني الإقليمي إن أكثر من 22 ألف شخص نزحوا بسبب الطقس السيء الذي تسبب أيضا في انقطاع الكهرباء في كثير من المناطق المتضررة.