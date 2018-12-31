سقوط قتلى وجرحى جراء انهيار مبنى سكني في روسيا

المصدر: روسيا اليوم

قتل 3 أشخاص، بينهم طفل، وأصيب 3 آخرون جراء انفجار انبوب غاز صباح اليوم الاثنين في مبنى سكني بمدينة ماغنيتوغورسك الواقعة بمقاطعة تشيليابينسك الروسية.

وأفادت وزارة الطوارئ الروسية بأن انفجار انبوب الغاز وقع في الساعة 04:00 صباح اليوم الاثنين بتوقيت موسكو في مبنى سكني مكون من 10 طوابق، الأمر الذي أسفر عن مقتل 3 أشخاص، بينهم طفل، كما تم انتشال 16 من سكان المبنى من تحت الأنقاض. وجرى نقل 3 أشخاص في حالة حرجة إلى المستشفى

وأضافت أن الانفجار أدى إلى انهيار الطوابق من 3 إلى 10 وألحقت أضرار بـ 48 شقة.

ولا تزال أعمال البحث في مكان الحادث مستمرة حتى الآن..

ويجري أيضا إجلاء السكان من المبنى المنكوب.