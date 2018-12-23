ارتفاع ضحايا تسونامي إندونيسيا إلى 168 قتيلا على الأقل

المصدر: روتيرز

قال مسؤولون ووسائل إعلام في إندونيسيا اليوم الأحد إن أمواج مد عاتية (تسونامي) قتلت ما لا يقل عن 168 شخصا وأصابت المئات على جزيرتي جاوة وسومطرة في أعقاب انهيار أرضي تحت سطح البحر نتيجة ثوران بركان أناك كراكاتوا.

وقال سوتوبو بورو نوجروهو المتحدث باسم الوكالة إن مئات المنازل والمباني تعرضت لأضرار شديدة بسبب أمواج المد العاتية التي وقعت في وقت متأخر أمس السبت عند مضيق سوندا.

واضطر آلاف السكان إلى الانتقال إلى أراض مرتفعة. ولم ترد تقديرات عن عدد المفقودين.

وسجلت صور عرضها التلفزيون لحظات اجتياح التسونامي للشاطئ ومناطق سكنية في مدينة باندجلانج على جزيرة جاوة حيث جرف في طريقه الضحايا والحطام وقطعا خشبية ومعدنية كبيرة.

وفي 26 ديسمبر كانون الأول عام 2004، تسبب زلزال في أمواج مد عاتية في 14 دولة مما أودى بحياة 226 ألف شخص بينهم ما يربو على 120 ألفا في إندونيسيا.

وأدى ثوران بركان كراكاتوا عام 1883 إلى مقتل ما يربو على 36 ألف شخص في أمواج مد عاتية.

وتسونامي أمس السبت هو الأحدث في سلسلة من الكوارث التي تتعرض لها إندونيسيا هذا العام. وسوت زلازل متلاحقة أجزاء من جزيرة لومبوك السياحية بالأرض كما أسفر زلزال وتسونامي عن مقتل الآلاف على جزيرة سولاويسي. ولقي قرابة 200 شخص حتفهم في سقوط طائرة ركاب تابعة لشركة ليون إير في بحر جاوة في أكتوبر .

ودعت السلطات السكان والسياح في المناطق الساحلية حول مضيق سوندا للبقاء بعيدا عن الشواطئ وأبقت على التحذير من ارتفاع المد حتى يوم 25 ديسمبر .

وقال رحمات تريونو وهو مسؤول بوكالة الأرصاد الجوية والمناخ وفيزياء الأرض "إلى من انتقلوا إلى أماكن أخرى.. رجاء لا تعودوا".

وأشار يوسف كالا نائب الرئيس جوكو ويدودو الذي يخوض الانتخابات في أبريل نيسان للفوز بولاية أخرى إلى أن عدد القتلى "سيرتفع على الأرجح".

وجرفت المياه مسرحا قريبا من الشاطئ حيث كانت فرقة روك محلية تقدم حفلا في مدينة تانجونج ليسونج بإقليم بانتين مما أسفر عن مقتل أحد الموسيقيين على الأقل فيما اعتبر آخرون في عداد المفقودين.

وقال نوجروهو للصحفيين إن الساحل الغربي لإقليم بانتين في جاوة هو الأكثر تضررا.

* "المياه جرفت المسرح"

أظهرت لقطات تلفزيونية لحظات ارتطام الأمواج بالحفل الموسيقي وانجراف المسرح حيث كانت فرقة الروك المحلية سيفينتين تقدم عرضا.

وقالت الفرقة في بيان "المياه جرفت المسرح الذي كان قريبا جدا من البحر... ارتفعت المياه وجرفت الجميع. فقدنا أحباءنا ومن بينهم أحد عازفينا ومديرنا... وهناك آخرون في عداد المفقودين".

وقال سكان في مناطق ساحلية لوسائل إعلام إنهم لم يروا أو يشعروا بأي نذر للكارثة كانحسار المياه أو وقوع زلزال قبل أن تجتاح أمواج بارتفاع يصل إلى مترين الشاطئ.

لكن السلطات أشارت إلى صدور تحذيرات في بعض المناطق.

ويحاول المسؤولون معرفة سبب الكارثة على وجه التحديد. وأناك كراكاتوا بركان نشط يقع في منتصف الطريق تقريبا بين جاوة وسومطرة وينفث الرماد والحمم منذ شهور.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية والمناخ وفيزياء الأرض إن البركان ثار مجددا بعد الساعة التاسعة مساء أمس السبت ووقع التسونامي في حوالي الساعة التاسعة والنصف.

وقال المتحدث باسم الوكالة إن أمواج المد العاتية كانت "بسبب انهيار أرضي تحت سطح البحر ناجم عن نشاط بركاني في أناك كراكاتوا".

وقال بن فان دير بلويجم، وهو جيولوجي متخصص في الزلازل وأستاذ في جامعة ميشيجان، إن التسونامي ربما وقع بسبب "انهيار جزئي" لأناك كراكاتوا.

وأضاف "يمكن لأي خلخلة على سفح البركان النشط أن تتسبب في انهيار صخري يحرك كمية كبيرة من المياه مما يؤدي إلى تكوين أمواج تسونامي يمكن أن تكون قوية جدا. الأمر أشبه بسقوط كيس من الرمل فجأة في حوض مليء بالمياه".

وعبرت ماليزيا وأستراليا عن استعدادهما لتقديم المساعدة لإندونيسيا.