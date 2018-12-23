مصرع 43 شخصا جراء تسونامي في إندونيسيا

المصدر: وكالات

ذكرت وكالة التخفيف من الكوارث في إندونيسيا اليوم الأحد أن عدد القتلى جراء اجتياح أمواج مد عاتية (تسونامي) لمضيق سوندا الاندونيسي ارتفع الى 43 .

وقال المتحدث باسم الوكالة، سوتوبو بورو نوجروهو، إن شخصين آخرين فقدا كما أصيب 584 شخصاً، بالإضافة إلى تضرر عشرات المباني.

وأضاف أنه من المتوقع أن يزداد عدد الضحايا مع استمرار السلطات في جمع بيانات عن المناطق المتضررة جراء أمواج تسونامي.

وأوضح أنّ عشرات المساكن دمّرت بسبب المدّ البحري الذي ضرب ليل السبت قرابة الساعة سواحل جنوب سومطرة والطرف الغربي من جزيرة جاوا ليل السبت قرابة الساعة 21,30 (14,30 ت غ).

ولفت المتحدّث إلى أن الوكالة تجري تحقيقاً وتخشى أن ترتفع حصيلة الضحايا أكثر.

وآناك كاراكاتوا جزيرة بركانية صغيرة برزت فوق سطح البحر بعد حوالى نصف قرن من ثوران بركان كاراكاتوا في 1883. وهذا البركان هو أحد 127 بركاناً ناشطاً في أندونيسا.

وإندونيسيا عبارة عن أرخبيل يتألف من 17 ألف جزيرة وجُزيرة ويقع على "حزام النار" في المحيط الهادئ حيث يؤدّي احتكاك الصفائح التكتونية إلى زلازل متكررة ونشاط بركاني كبير.

وفي 28 سبتمبر الماضي ضرب زلزال بقوة 7,5 درجات أعقبه تسونامي مدينة بالو في جزيرة سولاويسي الإندونيسية ما أدى إلى مقتل أكثر من ألفي شخص في حين لا يزال هناك خمسة آلاف آخرين في عداد المفقودين غالبيتهم طمروا تحت الأنقاض.