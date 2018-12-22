مقتل 7 في تحطم طائرة شحن في الكونغو

المصدر: رويترز

قالت مفوضية الانتخابات في جمهورية الكونغو الديمقراطية الجمعة إن طائرة شحن كونغولية تحطمت بعدما نقلت مواد تتعلق بانتخابات الرئاسة، مما أسفر عن مقتل سبعة من أفراد الطاقم.

وحوادث الطائرات متكررة نسبيا في الكونغو بسبب ضعف معايير السلامة.

واستأجرت مفوضية الانتخابات الطائرة لنقل مواد تتعلق بالانتخابات إلى مدينة تشيكابا قرب حدود أنغولا وانقطع الاتصال بها في طريق عودتها إلى العاصمة الخميس.

وقالت المفوضية في بيان "تحطمت طائرة الشحن على بعد حوالي 35 كيلومترا من كينشاسا مما أدى إلى مقتل سبعة من أفراد الطاقم".