إنقاذ امرأة ظلت عالقة في كهف بجزيرة صقلية 12 ساعة

المصدر: د ب أ

أعلن رجال الإنقاذ اليوم الأحد أنه تم إنقاذ امرأة سقطت في تجويف عمقه يبلغ 100 متر خلال رحلة استكشافية في كهف بجزيرة صقلية، وذلك بعد بقائها عالقة 12 ساعة.

وقع الحادث في كهف "أبيس أوف ذا ويند" في إيسنلو ،وهى بلدة تقع على بعد نحو 70 كيلومترا جنوب شرق باليرمو، وفقا لما ذكرته الهيئة الوطنية للإنقاذ في جبال وكهوف الألب.

وكانت مستكشفة الكهوف 42 عاما مع ثمانية أشخاص آخرين عندما انزلقت وسقطت في التجويف. وبقي اثنان من رفاقها معها، بينما ذهب الآخرون لطلب المساعدة، وفقا لهيئة الإنقاذ.

وأرسلت هيئة الإنقاذ فريقا من أكثر من 12 فردا، من بينهم أطباء، عمل في درجات حرارة تقل عن 10 درجات مئوية.

وتم نقل المرأة بمروحية إلى مستشفى في باليرمو مصابة بما يشتبه بأنه كسر في الساق.

