مقتل شخص وإصابة 44 في حادث سير قرب زيوريخ

المصدر: د ب أ

ذكرت الشرطة السويسرية أن امرأة لقيت حتفها و أصيب 44 آخرون صباح اليوم الأحد عندما انحرفت حافلتهم عن مسارها واصطدمت بحاجز على طريق سريع مغطى بالجليد بالقرب من مدينة زيوريخ.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة، ريبيكا تيلين، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن ثلاثة أشخاص تعرضوا لإصابات شديدة، واحد منهم، على الأقل، في حالة حرجة.

وذكر محققون أن الحافلة كانت في طريقها من مدينة جنوة الإيطالية إلى دوسلدورف الألمانية.

وأضافت تيلين: "في وقت وقوع الحادث، كان الطريق السريع مغطى بالثلوج والجليد، وكانت الثلوج تتساقط"، مشيرة إلى أن المحققين سيعملون على تحديد سبب الحادث على وجه الدقة.

وتابعت: "نعلم أنه لم يكن هناك أطفال بين المصابين... ولم يكن هناك أطفال على متن الحافلة".

ووفقا للمتحدثة، كانت شركة تقوم من الباطن بتشغيل الحافلة التابعة لشركة "فليكس باص" الألمانية التي تقدم خدمات بين المدن.

ولم تكشف المتحدثة عن معلومات بشأن هوية الضحايا.