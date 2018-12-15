بالفيديو.. نشوب حريق في حديقة حيوان" تشيستر" البريطانية

المصدر: د ب أ

أعلن مسؤولو حديقة حيوان "تشيستر"، التي تعد أشهر حدائق الحيوانات في بريطانيا، إخلاء الحديقة عقب اندلاع حريق بها اليوم السبت.

وقال مسؤولو الحديقة في بيان إنه لم تحدث أية إصابات لأشخاص أو حيوانات جراء الحريق.

وأضاف البيان أنه تم إخلاء الزوار على الفور من الحديقة الواقعة شمال غربى مقاطعة تشيشاير بعد الإبلاغ عن وقوع حريق في منطقة موائل الغابات الموسمية المغلقة.

وذكر البيان أن فريق الاستجابة للطوارئ التابع لحديقة الحيوان عمل مع رجال الإطفاء للمساعدة في "السيطرة على الوضع".

وقالت إدارة مكافحة الحرائق والإنقاذ لمقاطعة تشيشاير "نحن لا نزال في مكان الحادث وليس هناك تقاريرعن أية إصابات في الوقت الحالي".

وأضافت إدارة مكافحة الحرائق "الفريق في حديقة الحيوان يقوم بتقييم الوضع لحصر جميع الحيوانات"، محذرة سائقي السيارات من الاقتراب من المنطقة.

وقد ظلت الحديقة مغلقة حتى بعد ظهر اليوم السبت، كما تم إلغاء الفعاليات المسائية، حسبما ذكر البيان.