نمر يقتل راهباً أثناء ممارسته للتأمل تحت شجرة

المصدر: د ب ا

ذكر مسؤولون هنود، اليوم الخميس، أن نمرا قتل راهبا بوذيا أثناء ممارسته للتأمل في غابة محمية بغرب البلاد.

وقال مسؤول شؤون الغابة، جاجندرا نارواني، إن الراهب راهول واكي /35 عاما/، كان يمارس التأمل تحت شجرة في غابة "تادوبا اندهاري"، وهي محمية خاصة بالنمور.

وقال نارواني: "كان الراهب - التابع لمعبد بوذي يقع في محيط المحمية - يمارس التأمل في المكان على مدار الشهر الماضي. وعثر راهبان اعتادا زيارته بالطعام والماء، على جثته يوم الثلاثاء."

يذكر أن الحادث هو الثاني القاتل خلال الأيام الأخيرة الذي يقوم فيه نمر بهجوم في الغابة، حيث بدأت السلطات من جانبها جهودا لصيد الحيوان المفترس.

وكان نمر هاجم قرويا كان يزور معبدا هندوسيا تاريخيا في نفس الغابة، وقتله في الأسبوع الماضي.

وقامت السلطات المعنية بشؤون الغابات بتطويق المنطقة، وسمحت للقرويين بزيارة المعبد خلال ساعات محددة.

وقال مدير شؤون الغابات، إن آر برافين، إن السلطات حذرت السكان المحليين من الذهاب إلى الغابة، وطلبت من الرهبان البوذيين إخلاء المنطقة.