شرطي تركي ينتقم من قائده لرفضه نقله

المصدر: ا ف ب

أعلن والي ولاية "ريزة" التركية مقتل مدير أمنها إثر تعرضه لإطلاق ناري من جانب أحد أفراد الشرطة .

وقال الوالي كمال تشبر، في مؤتمر صحافي، إن مدير الأمن "ألطوغ وردي" قتل إثر تعرضه لإطلاق نار في مبنى أمن الولاية، بحسب وكالة الأناضول للأنباء التركية الرسمية.

وذكرت مصادر أمنية تركية، أن الشرطي أطلق النار على مدير أمن الولايات بعدما رفض طلبا بنقل الشرطي .

وأصيب خلال إطلاق النار شخصين آخرين.

وقالت شبكة "سي إن إن " الناطقة باللغة التركية إن قوات الشرطة أطلقت النار على المهاجم ،ما اسفر عن إصابته بجراح، ونُقل إلى المستشفى.