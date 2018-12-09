مقتل مراهق وثلاثة في حالة حرجة إثر تناول جرعات مفرطة من المخدرات

المصدر: د ب أ

قالت الشرطة الأسترالية اليوم الاحد إن مراهقا يبلغ من العمر 19 عاما توفي كما أن ثلاثة أخرين حالتهم حرجة جراء تعاطيهم جرعات مفرطة من المخدرات خلال مهرجان لموسيقى الرقص حضره 18 ألف شخص في سيدني أوليمبيك بارك.

ونقلت امرأتان، تتراوح اعمارهما بين 19 و 25 عاما، ورجل، غير معروف عمره، إلى مستشفى في حالة حرجة لكنها مستقرة بعد انهيارهم خلال المهرجان.

وقالت الشرطة إن 13 شخصا نقلوا إلى المستشفى و130 طلبوا الحصول على علاج خلال ليلة السبت.

واتهمت الشرطة فتاة في الثامنة عشرة من عمرها لحوزتها على 390 كبسولة من عقاقير الـ(إم.دي.إم.إيه) المخدرة، علاوة على شاب يبلغ من العمر 25 عاماً، كان بحوزته 145 كبسولة من عقاقير الـ(إم.دي.إم.إيه). ومنعت عناصر الشرطة دخول 69 شخصا، وفتشوا أكثر من 200 شخص، وعثروا على مخدرات مع 62 شخصا.

وقال المفوض المساعد، بيتر ثورتل، إن رواد مهرجان الموسيقى يتجاهلون التحذيرات حيال استخدام المخدرات بشكل غير قانوني.