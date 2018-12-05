مقتل محاضر أمام جامعة باريسية

المصدر: د ب أ

قُتل محاضر أيرلندي (66 عامًا) اليوم الأربعاء خارج حرم جامعة باريسية يعمل بها في إحدى ضواحي باريس، حسبما أفاد مصدر في مكتب ممثل الادعاء المحلي.

وقال المصدر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن السلطات احتجزت طالبا سابقا في جامعة ليوناردو دافنشي في بلدية كوربفوا لاستجوابه.

ويجري التحقيق في جريمة القتل.

وقالت وزيرة التعليم العالي الفرنسية فريدريك فيدال إنها شعرت بـ "غضب شديد" جراء جريمة القتل، وقدمت تعازيها لعائلة الضحية.

ونقل تلفزيون (آر تي إي) الأيرلندي عن وزارة الخارجية الأيرلندية القول إنها على علم بالقضية، وأنها تقدم مساعدة من خلال القنصلية.