محكمة في البحرين تؤيد إعدام قاتل إمام مسجد

المصدر: د ب أ

قررت محكمة الاستئناف العليا في البحرين اليوم الثلاثاء تأييد حكم الاعدام بقاتل إمام مسجد في المحرق.

ونقلت صحيفة (الأيام) البحرينية على موقعها الالكتروني اليوم عن حسين خميس رئيس نيابة محافظة المحرق قوله إن محكمة الاستئناف العليا قد أصدرت اليوم حكمها في الطعن المقدم من المتهمين في قضية قتل إمام مسجد بن شدة حيث قضت برفض الطعنين وبتأييد الحكم المستأنف.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين الاثنين في تلك القضية إلى المحاكمة بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار وإخفاء أدلة متعلقة بالجريمة وإخفاء الجثة وانتهاك حرمتها، وطالبت بإنزال أقصى العقوبة بالمتهمين والقضاء بإعدام المتهم الأول.

وقضت المحكمة الكبرى الجنائية وبإجماع الآراء بإعدام المتهم الأول وبمعاقبة المتهم الثاني بالحبس لمدة سنة والابعاد عما أسند إليه من الاشتراك مع المتهم الأول في اخفاء جثة المجني عليه وعدم إبلاغه عن الواقعة، فطعن المحكوم عليهما بالاستئناف في ذلك الحكم، ونظرت محكمة الاستئناف العليا القضية إلى أن أصدرت حكمها اليوم .