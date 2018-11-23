شاهد.. أستراليا تحترق والسلطات تعلن حالة الطوارىء

المصدر: البيان الالكتروني

أعلنت السلطات الأسترالية حالة الطوارئ فى ولاية "نيو ساوث ويلز" بسبب حرائق الغابات التى خرجت عن السيطرة بالقرب من مدينة سيدنى.

وأصدرت السلطات إنذارا بحالة تأهب صحي عامة بمدينة سيدنى، الخميس، مع بداية وصول عاصفة الغبار التى يبلغ نطاقها 500 كم.

وكانت "روسيا اليوم" نشرت لقطات من حرائق الغابات التى اندلعت فى أستراليا، والتي تظهر حجم الكارثة التي حلت بمزارع وغابات ولاية "نيو ساوث ويلز" الاسترالية.