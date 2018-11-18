ترامب "حزين للغاية" بسبب حرائق غابات كاليفورنيا

المصدر: د ب أ

قال الرئيس الأميريكي دونالد ترامب إنه "حزين للغاية" بشأن الدمار الذي تسببت فيه حرائق الغابات المميتة التي أحدث دمارا بالغا شمالي كاليفورنيا.

وقال وهو يقف أمام هياكل مبان محترقة في منطقة "بارادايس" التي أتت عليها النيران "لم يكن أحد يعتقد أن هذا سيحدث".

وقال "إن رؤية هذا أمر محزن للغاية. فيما يتعلق بالأرواح، لا أحد يعرف (بيانات محددة) حتى الآن. نحن نحصي عددا معينا ولكن لدينا الكثير من الأشخاص المفقودين".

وانضم إلى ترامب حاكم كاليفورنيا جيري براون والحاكم المنتخب جافن نيوسام.

وكان الرئيس الأمريكي وصل أمس السبت، إلى ولاية كاليفورنيا التي تشهد حرائق غابات واسعة النطاق، حيث سيلتقي مع عدد من السكان المتضررين من تلك الحرائق التي دمرت آلاف المنازل وأسفرت عن مقتل 74 شخصا.

وكان في استقبال ترامب، حاكم كاليفورنيا جيري براون، والحاكم المنتخب جافين نيوسوم.

وسبق أن انتقد ترامب الإدارة السيئة لشؤون الغابات في الولاية بسبب "حرائق الغابات الهائلة والمميتة والمكلفة"، وهدد بتعليق التمويلات "إذا لم تتم معالجة سوء الإدارة الشامل".

وكرر ترامب انتقاده أمس لإدارة شؤون الغابات وقال إن تلك المسألة ستكون على جدول أعماله خلال الزيارة.

وقال ترامب للصحفيين من واشنطن قبل مغادرته: "سنتحدث عن إدارة الغابات".

وأضاف: "إنها قضية كبيرة ومكلفة للغاية، لكنها تكون غير مكلفة جدا جدا عندما تقارنها بحرائق أكثر فظاعة، وسننقذ كثيرا من الأرواح".