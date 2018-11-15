قرش يُسقط رجلا من قاربه ويحاول الهجوم عليه في أستراليا

المصدر: د ب أ

سقط رجل من على متن قارب صيد قبالة ساحل كوينزلاند في أستراليا بسبب قرش طوله أربعة أمتار في ساعة مبكرة من صباح الخميس.

وقالت هيئة إنقاذ محلية إن الرجل الذي يعتقد أنه كان على بعد كيلومتر ونصف من شاطئ "موفات بيتش" تمكن من الصعود على متن القارب وأرسل نداء للمساعدة عبر جهاز لاسلكي.

وأوضحت الهيئة أنه تم إنقاذ الرجل بالفعل ولم يحتاج إلى أي إجراءات أخرى.

وقال الرجل لفريق الإنقاذ إن القرش ضرب القارب وحاول عضه بعد سقوطه، لكنه تمكن من الفكاك منه والصعود سريعا إلى القارب.

وأضاف أن القرش ظل يطوف حول القارب، لكنه فر بعيدا مع وصول رجال الإنقاذ.