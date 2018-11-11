ارتفاع حصيلة ضحايا الحرائق في كاليفورنيا إلى 23 قتيلاً

المصدر: أ ف ب

عثر مسعفون السبت على جثث 14 شخصا لقوا حتفهم في أكثر الحرائق تدميرا بتاريخ كاليفورنيا، ما يرفع حصيلة القتلى الى 23، بحسب ما أعلن مسؤول محلي.

وقال الشريف كوري هونيا في مؤتمر صحافي "اليوم، عثر على 14 جثة أخرى، ليرتفع عدد (القتلى) الإجمالي الى 23".

ويواصل رجال الإطفاء مواجهة الحريق الذي دمر آلاف المنازل في ولاية كاليفورنيا.

وأوضح الشريف أنه تم العثور على 19 جثة في مدينة باراديس، و4 في منطقة كونكاو.

وأتى الحريق على أكثر من 6700 مبنى في باراديس، معظمها مساكن.

والحريق الذي سمي "كامب فاير" انتشر بسرعة جراء رياح شديدة منذ اندلاعه مساء الخميس.

وقال مارك غيرالدوشي من مكتب خدمات الطوارئ التابع لحاكم كاليفورنيا إنّ "حجم الدمار الذي شهدناه لا يصدّق فعلا".

وتبنى الرئيس دونالد ترامب لهجة قاسية حيال كاليفورنيا، وكتب في تغريدة السبت "لا شيء يبرر هذه الحرائق الهائلة والدامية في كاليفورنيا، سوى أن الغابات لا تدار بشكل مناسب".

وأضاف "مليارات الدولارات تمنح كل عام، غير أن هناك عددا كبيرا من الوفيات، كل ذلك بسبب سوء إدارة الغابات. عالجوا هذا الأمر الآن وإلا لن تحصلوا على مزيد من الأموال الفدرالية".

