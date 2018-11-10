مقتل 5 أشخاص داخل سياراتهم في حرائق غابات كاليفورنيا

المصدر: د ب أ

أودت حرائق الغابات بشمال ولاية كاليفورنيا بحياة خمسة أشخاص حوصروا على ما يبدو داخل سياراتهم أثناء محاولتهم الفرار، وذلك حسبما أفادت السلطات الجمعة.

وقال مكتب المسؤول الإدارى بمقاطعة بوت في بيان له إنه تم العثور على الجثامين في بلدة "بارادايس" الصغيرة، داخل مركبات تعتقد السلطات أن ألسنة اللهب داهمتها.

وأضاف البيان إنه لم يتم تحديد هويات أصحابها على الفور نظرا لأنها احترقت بشكل كبير.

واندلعت الحرائق على مسافة نحو 80 كيلومترا إلى الشمال من سكرامنتو، في وقت مبكر من صباح أمس الخميس وانتشرت بسرعة بالغة.

واضطرت السلطات إلى إجراء عمليات إجلاء وإغلاق للطرق في المقاطعة، مما تسبب في حدوث اختناقات مرورية حيث سارع الناس بجمع أمتعتهم بسرعة محاولين الابتعاد عن المنطقة.

وقال بيان مكتب المسؤول الإدارى بالمقاطعة إن هناك فرقا تبحث عن ضحايا آخرين رغم أن الظروف لا تزال خطيرة.

وأفادت صحيفة لوس انجليس تايمز بأن المتحدث باسم إدارة الإطفاء في بلدة "بارادايس" قال إن نحو 1000 مبنى على الأقل في البلدة التي يقطنها نحو 27 ألف نسمة تعرض للدمار.