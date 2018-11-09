امرأة تقود شاحنة تقتل 9 أشخاص في المكسيك

المصدر: رويترز

لقي تسعة أشخاص على الأقل حتفهم وأصيب 40 آخرون عندما صدمت شاحنة تقودها امرأة مركبات مختلفة على طريق مكسيكو-تولوكا السريع، الذي يربط العاصمة المكسيكية بولاية مكسيكو، إلى الغرب من مكسيكو سيتي، حسبما قالت السلطات يوم الأربعاء.

وقال ريموندو كولينز، قائد الأمن العام في مكسيكو سيتي، إن الحادث وقع ليلاً عند الكيلومتر 14.5 من طريق مكسيكو-تولوكا السريع، باتجاه العاصمة، في حي (سانتا في) الراقي.

ونجت السائقة من الحادث وقالت إن مكابح الشاحنة تعطلت.

وقال كولينز في لقطات فيديو نُشرت على حسابه على تويتر إن 16 شخصاً لا يزالون في المستشفى.

