حريق غابات يدمر بلدة كاملة في كاليفورنيا

المصدر: رويترز

تحرك حريق غابات سريع الانتشار باتجاه ضواحي مدينة تشيكو في شمال كاليفورنيا اليوم الجمعة بعدما دمر بلدة باراديس القريبة بالكامل وأجبر آلاف السكان على الفرار.

وأصدر مسؤولو مكافحة الحرائق أمرا بإخلاء المنازل الواقعة شرقي تشيكو التي يقطنها نحو 93 ألف نسمة وتبعد نحو 145 كيلومترا شمالي سكرامنتو.

وقال مسؤولون من مكافحة الحرائق إن الحريق المعروف بكامب فاير الذي دمر نحو 20 ألف فدان يتحرك غربا بسبب الرياح التي بلغت سرعتها 56 كيلومترا (35 ميلا) في الساعة.

وقال سكوت مكلين المتحدث باسم إدارة الغابات ومكافحة الحرائق في كاليفورنيا إن الحريق أتى في وقت سابق على بلدة باراديس التي تبعد نحو 20 ميلا شرقي تشيكو وأضاف "البلدة دُمرت، كل شيء دُمر. لم يبق الكثير في مكانه".

وقال "تحرك هذا الحريق وانتشر بسرعة شديدة وباغت الكثيرين".

وذكر أن عددا من المدنيين ورجال الإطفاء أصيبوا وأن الأمر قد يستغرق أياما قبل أن تعلم السلطات إن كان هناك قتلى.

وتقع بلدة باراديس على منحدر جبلي ولا يوجد بها سوى طرق محدودة للفرار. وقال مسؤولون إن حوادث مرورية عرقلت الطرق وإن السكان تركوا سياراتهم وهرعوا فارين من النيران حاملين أطفالهم وحيواناتهم الأليفة.

وقال الضابط رايان لامبرت من دورية الطرق السريعة في كاليفورنيا "الوضع في قمة الفوضى".

وقال مايك مانجاس المتحدث باسم ديجنتي هيلث للرعاية الصحية لمحطة (أكشن نيوز) إن المستشفى دُمر بالكامل.

وبدأ الحريق في وقت مبكر أمس الخميس وهو الأشد بين عدة حرائق أججتها الرياح في أنحاء كاليفورنيا خلال عام يعد من أسوأ أعوام حرائق الغابات في الولاية.

