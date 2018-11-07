أسترالي يصارع قرشا بلوح ركوب أمواج

المصدر: د ب أ

صارع رجل أسترالي سمكة قرش بلوح ركوب أمواج كان يستخدمه في المياه الواقعة قبالة الساحل الشرقي لأستراليا.

وذكرت شرطة نيو ساوث ويلز أن سمكة القرش عضت الرجل /43 عاما/ ربلة الساق (السمانة) في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء.

وقال ديفيد رايت، عمدة مدينة بالينا شاير، التي شهدت الحادث، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) ، إن الجروح التي أصيب بها الرجل ليست مهددة للحياة.

وأضاف أن القرش هاجمه وحاول سحبه إلى داخل المياه، لكن الرجل صارعه بلوح ركوب الأمواج.

وكان رجل أسترالي لقي حتفه أمس الثلاثاء عندما هاجمته سمكة قرش في منطقة "سيد هاربر" قبالة الساحل الشمالي الشرقي لأستراليا بالقرب من الطرف الجنوبي من الحاجز المرجاني العظيم.

ووقع هجوم القرش بينما كان الرجل/33 عاما/ يسبح قبالة قارب خاص مع أصدقائه في منطقة جزيرة ويتصندايز، القريبة من المنطقة التي تعرضت فيها سائحتان محليتان لهجومين منفصلين خلال 24 ساعة في أيلول/سبتمبر.

وتعتبر منطقة جزر ويتصندايز المحيطة بـ "سيد هاربر" واحدة من أكثر وجهات العطلات شعبية في أستراليا، حيث يتردد عليها أكثر من 750 ألف زائر محلي ودولي سنوياً.