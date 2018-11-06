العثور على جثتين لسجينين داخل زنزانتهما في كاليفورنيا

المصدر: د ب أ

قال مسؤولون في إدارة السجون بولاية كاليفورنيا الأميركية، يوم الاثنين، إنه تم العثور على اثنين من السجناء المحكوم عليهما بالإعدام أدينا بالقتل، ميتين في زنزانتهما في سجن سان كوينتين بالولاية، ويجري التحقيق في كلتا الحالتين كحادثي انتحار محتملين.

وتم العثور على كل من أندرو أوردياليس /54 عاما/، وفيرندرا جوفين /51 عاما/ ميتين في زنزاناتهما الانفراديتين في مطلع الأسبوع الجاري.

ويجري التحقيق في كلتا الحالتين على أنهما حالتي انتحار على الرغم من أن إعلان أسباب الوفاة ما زال ينتظر نتائج عمليات التشريح، حسبما قال مسؤولو السجون.

وقالت إدارة الإصلاح والتأهيل بولاية كاليفورنيا في بيان أصدرته يوم الاثنين: "لا يوجد ما يشير إلى وجود ارتباط بين وفاة (جوفين) وأوردياليس".

وتم الإعلان عن وفاة أوردياليس بعد أقل من ساعة من العثور عليه فاقدا للوعي مساء الجمعة. وتم العثور على جوفين جثة هامدة ليلة الاحد وتم الإعلان عن وفاته بعد 15 دقيقة.

وحكم على أوردياليس، وهو جندي من قدامى المحاربين ، بالإعدام في كاليفورنيا في 5 أكتوبر بسبب خمس جرائم قتل لنساء ارتكبت بين عامي 1986 و 1995.

وكان قد حُكم عليه سابقاً بالإعدام في ثلاث جرائم قتل أخرى في ولاية إيلينوي في عام 2004 .

ولكن ولاية إيلينوي ألغت عقوبة الإعدام في عام 2011 وتم تخفيف العقوبة إلى السجن مدى الحياة.

وحُكم على جوفين بالإعدام في 21 ديسمبر 2004 ، لتورطه في جريمة قتل عمد لمنافس تجاري له وثلاثة من أفراد عائلته.

ومنذ عام 1978 ، عندما أعادت كاليفورنيا فرض عقوبة الإعدام ، انتحر 25 نزيلاً محكوم عليهم بالإعدام، وفقاً لإدارة الإصلاح والتأهيل بالولاية.

ويوجد حاليا 740 مدانا ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام في ولاية كاليفورنيا.