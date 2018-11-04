إصابة 8 أطفال بجروح خطيرة بانهيار زلاقة ذاتية النفخ ووكينج بارك

المصدر: د ب أ

نقلت مروحية إسعاف ما لا يقل عن ثمانية أطفال مصابين اثر انهيار زلاقة ذاتية النفخ في ساحة ألعاب بجنوب شرقي انجلترا.

وذكرت شرطة منطقة ساري في بيان أن الإصابات التي وقعت في "ووكينج بارك" في وقت متأخر من يوم السبت تسببت في إعلان وقوع "حادثة كبيرة".

وأضاف البيان أن "خدمة إسعاف الساحل الجنوبي الشرقي نقلت جوا ثمانية أطفال إلى المستشفى بسبب إصاباتهم بجروح خطيرة".

وقال اندي داتسون، شاهد عيان، إنه شعر بالقلق عندما كان يتجول في وقت سابق من الليل ولاحظ وجود عدد كبير من الأطفال يلعبون عند الزلاقة "الضعيفة".

وتابع الشاب البالغ من العمر 23 عاما لقد "كان هناك الكثير من الأطفال. لم يكن الأمر يبدو كما لو أن بإمكانها أن تتحمل الكثير من الأطفال".