بيان سعودي هام بشأن وفاة مواطنتين في نهر هدسون بنيويورك

المصدر: واس

أصدرت القنصلية العامة للمملكة العربية السعودية في نيويورك، اليوم، بياناً بشأن وفاة المواطنتين السعوديتين اللتين تم العثور على جثتيهما في نهر هدسون بمدينة نيويورك مساء يوم الخميس الماضي الموافق 1440/2/14هـ..

وجاء في البيان: " إشارةً إلى حادثة وفاة المواطنتين السعوديتين، وتناقل الصحف والمحطات الإعلامية لخبر الوفاة وسببها، فإن القنصلية العامة للمملكة العربية السعودية في نيويورك، وبتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين في واشنطن، وانطلاقاً من مسؤوليتها تجاه المواطن، ومراعاةً لخصوصية القضية، وتصحيحاً لملابسات الحديث بدون تحرّي الدقة، فإن القنصلية تؤكد أنها والجهات المعنية في كل من السلطات المحلية، ووزارة الخارجية الأميركية، بالإضافة إلى سفارة المملكة العربية السعودية في واشنطن، تقوم بمتابعة مستمرة ومتواصلة للوقوف على الحقائق، حيث لم يصدر حتى حينه تقرير الطب الشرعي الموضح لسبب الوفاة، ولا تزال القضية قيد التحقيق ".

وأكدت القنصلية، أنها قامت على الفور بتعيين محامٍ من قبلها لمتابعة المسار القانوني للقضية، وستقوم بإيضاح أهم المستجدات فور ورودها.

كما سعت سفارة المملكة في واشنطن، للتواصل مع عائلة الضحيتين للوقوف معهم ومساعدتهم في هذا الظرف، مشيرةً إلى أن المواطنتين كانتا طالبتين برفقة أخيهما في مدينة واشنطن.