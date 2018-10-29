العثور على حطام الطائرة الإندونيسية المنكوبة والتي كانت تحمل 188 شخصا

المصدر: وكالات

أعلن رئيس وكالة البحث والإنقاذ الإندونيسية انه تم العثور على حطام الطائرة المنكوبة في موقع فقد الاتصال بها .

واوضح محمد سيوجي أن الطائرة كانت تقل 188 شخصا ، وأنه لا يمكن تأكيد وجود أي ناجين .

وأكد أن الطائرة المنكوبة جديدة نسبيا .

وقال محمد سيوجي "عثرنا على سترات نجاة وهواتف محمولة وأجزاء من الطائرة".

ويعتقد أن جسم الطائرة (بوينج 737 ماكس 8) موجود في قاع البحر على عمق حوالي 35 مترا.

إلى ذلك قالت رئيسة وكالة الأرصاد الجوية في اندونيسيا إن أحوال الطقس كانت تعتبر آمنة عندما تحطمت طائرة ركاب تابعة لشركة "ليون آير" في البحر قرب جاكرتا صباح اليوم الاثنين.

وتقول دوكيوريتا كارناواتي رئيسة وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ وعلم الجيوفيزياء في إندونيسيا، " إن الطقس كان غائما بعض الشيء، لكن لم تكن هناك غيوم يمكن أن تهدد سلامة رحلات الطيران".

وتابعت "عندما تكون أحوال الطقس خطيرة، نصدر عادة تحذيرًا حتى يمكن تأجيل الرحلات الجوية".