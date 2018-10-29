مقتل 4 أشخاص إثر انهيار أرضي وسط عواصف تجتاح إيطاليا

المصدر: د ب أ

ذكرت وسائل إعلام محلية الأحد، أن أربعة أشخاص لقوا حتفهم إثر انهيار أرضي ناجم عن هطول أمطار غزيرة في منطقة كالابريا جنوبي إيطاليا، في الوقت الذي اجتاحت فيه العواصف معظم أنحاء البلاد.

وقالت التقارير نقلا عن الشرطة إن الرجال الأربعة كانوا يحاولون إصلاح أنبوب بالقرب من مدينة كروتوني.

وتوفي رجل آخر في ميناء كاتانزارو بعد أن جرفت التيارات القوية زورقا شراعيا.

ومن المتوقع اليوم الاثنين أن تزداد الأمطار الغزيرة والرياح التي ضربت إيطاليا اليوم، فيما صدرت تحذيرات بشأن الطقس السيئ في معظم أنحاء البلاد بما في ذلك توسكانا وأومبريا وفينيتو وكالابريا وصقلية.

وتردد أنه من المقرر أغلاق المدارس في مدينة البندقية اليوم بسبب الفيضانات، وانتشرت لقطات فيديو تظهر ساحة سان مارك مغطاة بالمياه. كما من المقرر أغلاق المدارس في أجزاء من توسكانا.

وفي جزيرة إلبا، انهار عمود أثري في البحر.