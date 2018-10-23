العثور على عبوة ناسفة قرب منزل ملياردير بأميركا

المصدر: رويترز

قالت الشرطة إنها عثرت على طرد يحتوي على ما يبدو أنها عبوة ناسفة في صندوق بريد خارج منزل الملياردير جورج سوروس في نيويورك أمس الاثنين وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن فريق مفرقعات تولى تفجيرها في منطقة غابات قريبة.

وسوروس أحد أكبر المانحين في العالم للجماعات والقضايا الليبرالية وأصبح هدف حملة إعلامية شرسة من حكومة بلده المجر وشخصية مكروهة بين نشطاء يمينيين في شرق أوروبا والولايات المتحدة.

وقالت شرطة تاون أوف بدفورد في بيان إن السلطات توجهت إلى المنزل في كاتونا بنيويورك بعد تلقي مكالمة هاتفية عن طرد مريب حوالي الساعة 3:45 عصرا بالتوقيت المحلي.

وفتح موظف في مقر إقامة سوروس الطرد ووجد ما بدا أنه عبوة ناسفة. وقالت الشرطة إن الموظف وضع الطرد في منطقة غابات واتصل بالسلطات.

وذكر مسؤول من الشرطة لنيويورك تايمز أن فريق المفرقعات وصل وفجرها.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز إن سوروس لم يكن في المنزل وقت العثور على الطرد.

وقالت الشرطة إن مكتب التحقيقات الاتحادي يحقق في الواقعة.