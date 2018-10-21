"ويلا " و "فينسنت" تتجهان صوب ساحل المكسيك على المحيط الهادي

المصدر: رويترز

أعلن المركز الوطني الأميركي للأعاصير أن العاصفة المدارية ويلا اكتسبت قوة يوم السبت في المحيط الهادي قبالة المكسيك ومن المتوقع أن تتحول إلى اعصار اليوم الأحد .

وتبعد العاصفة نحو 451 كيلومترا جنوب غربي ميناء مانزانيلو الرئيسي وتثير رياحا تبلغ أقصى سرعة لها 97 كيلومترا.

وقال المركز الوطني الأميركي للأعاصير إن من المرجح أن تصل العاصفة إلى غرب المكسيك بحلول الأربعاء قبل أن تتسارع متجهة صوب الشمال الشرقي.

وتشكلت العاصفة المدارية الأخرى فينسنت قبالة جنوب المكسيك يوم السبت متجهة نحو الساحل الغربي للبلاد ولكن من غير المتوقع أن تزيد قوتها بشكل طفيف إلا خلال اليومين المقبلين.

وتبعد العاصفة حاليا نحو 201 كيلومتر جنوب شرقي ميناء سالينا كروز الذي تقع به مصفاة ضخمة مملوكة لشركة النفط الوطنية بيميكس مثيرة رياحا تبلغ سرعتها القصوى 80 كيلومترا في الساعة.

وكانت العاصفة فينسنت تتحرك بسرعة 14 كيلومترا نحو الغرب ومن المتوقع أن تتحول نحو الشمال الغربي خلال الأيام المقبلة متجهة نحو ولايتي جيريرو وميتشواجان.