27 قتيلاً في حادث مروري بجنوب أفريقيا

المصدر: د ب أ

قالت وزيرة النقل المحلي في جنوب أفريقيا، إن 27 شخصا على الأقل من بينهم طفلان، لقوا حتفهم وأصيب كثيرون في حادث مرور جماعي على طريق سريع في شمال البلاد اليوم الجمعة.

ووقع الحادث عندما انحرفت شاحنة على الجانب الآخر من الطريق السريع بعد انفجار أحد إطاراتها، مما تسبب في فقدان السائق السيطرة عليها، وفقا لما قالته ماكوما ماخوروبيتجي، وزيرة النقل في مقاطعة ليمبوبو.

وقالت ماخوروبيتجي إن العديد من المركبات لم تتمكن من التوقف في الوقت المناسب لتجنب الاصطدام، بما في ذلك حافلة صغيرة مكتظة تتسع لـ 22 راكبا.

ووقع الحادث خلال فترة بعد الظهر بالتوقيت المحلي على الطريق السريع بين كرانسكوب وموديموول، وفقا لما ذكرته منظمة الانقاذ إي آر 24، التي وصلت إلى الموقع مع فرق خدمات الطوارئ الأخرى.

وقالت الشرطة إن أربعة من الضحايا نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وقالت الشرطة في تدوينة لها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "تقوم دائرة الشرطة في جنوب أفريقيا في موكوكوبونج خارج موديموول بالتحقيق في قضية قتل مروع بعد وفاة 27 شخصا خلال حادث دموي شاركت فيه شاحنة تحمل أسمنت وأربع مركبات أخرى".