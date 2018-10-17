مديرة مدرسة بالقرم: مسلحون طاردوا التلاميذ وقتلوهم

المصدر: رويترز

قالت مديرة مدرسة في القرم اليوم الأربعاء إن مسلحين مجهولين اقتحموا المبنى وفجروا عبوات ناسفة وبدأوا إطلاق النار على كل من رأوه.

وقالت المديرة أولجا جربينيكوفا لوسائل إعلام محلية أمام المدرسة إن‭ ‬مهاجما فجر نفسه داخل المدرسة وإن جثث أطفال متناثرة في كل مكان.

وأضافت أن تلاميذ وموظفين بالمدرسة ضمن القتلى.

وذكرت لجنة تحقيقات أن الانفجار أسفر عن سقوط 13 قتيلا وإصابة نحو 50.

وقالت اللجنة إن الانفجار وقع في مدينة كيرتش الساحلية ونجم عن عبوة ناسفة في مقصف المدرسة.

وقال شاهد لرويترز إنه يجري إخلاء مدارس ودور حضانة في كيرتش.

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