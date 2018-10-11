قاتل الصحفية مارينوفا .. يعترف

المصدر: رويترز

ذكرت محطة نوفا البلغارية التلفزيونية اليوم الخميس أن والدة الرجل البالغ من العمر عشرين عاما الذي اعتقل في ألمانيا بتهمتي اغتصاب وقتل الصحفية التلفزيونية فيكتوريا مارينوفا قالت إن ابنها اعترف لها بارتكابه الجريمة.

وقالت السيدة لمراسل نوفا في ألمانيا "اعترف بأنه ارتكبها وهو تحت تأثير الكحول والكثير من المخدرات... اعترف وبدأ في البكاء أمامي. هذه ليست طبيعته... لا يمكنني استيعاب الأمر".

ووجه ممثلون للادعاء البلغاري اتهامات غيابيا لسيفيرين كراسيميروف باغتصاب وقتل الصحفية وطلبوا من ألمانيا تسليمه ليمثل أمام المحاكمة في بلغاريا.

وعثر على جثة مارينوفا (30 عاما) يوم السبت في متنزه بالقرب من مدينة روسي المطلة على نهر الدانوب.

وقالت الشرطة إنها تعرضت للاغتصاب والضرب ثم قتلت خنقا. وكانت مارينوفا مقدمة لبرنامج أحداث جارية في محطة تلفزيونية محلية.

وتسبب قتلها الوحشي في صدمة لدى البلغار وجدد النقاش بشأن حرية الصحافة في بلادهم الواقعة في منطقة البلقان.

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