الإعصار مايكل يضعف ويتحول إلى عاصفة مدارية

المصدر: رويترز

ذكر المركز الوطني للأعاصير اليوم الخميس أن الإعصار مايكل ضعف متحولا إلى عاصفة مدارية فوق وسط ولاية جورجيا لكن الريح المدمرة لا تزال تهب على المناطق الداخلية بالولاية.

ووصل مايكل في ذروة قوته إلى إعصار من الفئة الرابعة وكان أعتى إعصار يضرب ولاية فلوريدا في أكثر من 80 عاما وثالث أقوى إعصار يضرب الولايات المتحدة على الإطلاق.

وقال المركز في أحدث بيان له إن العاصفة المدارية تقع على بعد نحو 45 كيلومترا إلى جنوب وجنوب غرب ماكون في جورجيا وهي مصحوبة بريح سرعتها القصوى 115 كيلومترا في الساعة.

وأضاف المركز ومقره ميامي "مركز مايكل يتحرك الآن صوب جنوب وسط جورجيا. الريح مستمرة في الهبوب على وسط وجنوب الولاية وتمتد عبر ساحلها الجنوبي الشرقي".