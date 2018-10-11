199 قتيلاً في فيضانات نيجيريا

المصدر: رويترز

قالت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث في نيجيريا أمس الأربعاء إن عدد قتلى الفيضانات التي اجتاحت مناطق كبيرة في وسط وجنوب البلاد بلغ 199، ليتضاعف بذلك العدد مقارنة معه قبل نحو ثلاثة أسابيع.

والفيضانات شبه السنوية، التي تفاقمت بسبب سوء البنية التحتية وضعف التخطيط، هي الأسوأ منذ العام 2012 عندما لقي ما لا يقل عن 363 شخصا حتفهم.

وقالت الوكالة إن فيضانات هذا العام ضربت ثلث ولايات البلاد البالغ عددها 36 منذ أواخر أغسطس، وأثرت على 1.92 مليون شخص وشردت أكثر من 560 ألفا منهم.

وذكرت الوكالة أن موسم الأمطار في نيجيريا يقترب من نهايته غير أن انحسار المياه قد يستغرق وقتا، مضيفة أن هناك احتياجات إنسانية ملحة ومخاطر كبيرة من انتشار أمراض مثل الكوليرا.