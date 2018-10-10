40 قتيلا على الأقل في حادث حافلة في غرب كينيا

المصدر: أ ف ب

قتل أربعون شخصا على الأقل صباح الأربعاء في حادث سير تعرضت له حافلة بغرب كينيا، على ما أعلنت الشرطة.

وقال مسؤول في الشرطة في محافظة الوادي المتصدع إن "المعلومات المتوافرة لدي تفيد عن مقتل ما لا يقل عن أربعين شخصا في المكان، لكن العدد قد يكون أكبر لأن سقف الحافلة اقتُلع".

وتحدث ضابط آخر في الشرطة في منطقة كيريشو الغربية عن سقوط 42 قتيلا.

وأوضحت الشرطة أن الحافلة انطلقت من نيروبي متوجهة إلى كاكاميغا في غرب البلاد وكانت تقل 52 راكبا.

ولم ترد أي تفاصيل حول ظروف الحادث.

وبحسب الإحصاءات الرسمية، فإن حوادث السير في كينيا تودي بحوالى ثلاثة آلاف شخص كل سنة، لكن منظمة الصحة العالمية تقدر الحصيلة بأكثر من 12 ألف قتيل.

وقتل 36 شخصا في كانون الأول/ديسمبر 2017 في اصطدام حافلة وشاحنة في غرب كينيا كما قتل أكثر من أربعين شخصا في العام السابق حين صدمت شاحنة صهريج عددا من السيارات على طريق عام قريب من نيروبي، وتلى الحادث انفجار.