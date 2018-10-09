مقتل مبتعث سعودي في شقته بأميركا

المصدر: البيان الالكتروني

أعلنت شرطة ميامي في ولاية فلوريدا الأميركية، الأحد، عثورها على جثة مبتعث سعودي، "23 عامًا"، مقتولًا في شقته، بحسب صحيفة "سبق" السعودية.

وذكرت الشرطة، في بيان، أنها تلقت اتصالاً من زميل القتيل الذي يقيم معه في الشقة نفسها؛ حيث وجده مقتولاً في الشقة التي تقع في مجمع سانتونا.

وأشارت الشرطة إلى أنه بدت كدمات متعددة على المجني عليه، موضحة أنه كان يدرس الهندسة المعمارية في جامعة ميامي منذ عامين؛ مضيفة أن التحقيقات ما زالت جارية.

وطالبت السلطات المحلية أي شخص لديه معلومات، بضرورة الاتصال على مركز الشرطة، كما أعلنت مكافأة تصل إلى 3 آلاف دولار لمَن يدلي بمعلومات تسهم في القبض على الجاني.