أستراليا تقبض على 3 رجال بحوزتهم نصف طن مخدرات مهربة من تركيا

المصدر: د ب أ

ألقت السلطات الاسترالية القبض على ثلاثة رجال، ووجهت لهم تهم ارتكاب جرائم تتعلق بالمخدرات، وذلك بعد أن ضبطت الشرطة بحوزتهم ما يقرب من نصف طن من عقاقير النشوة (اكستاسي).

وكان المتهمون يعتزمون توزيع المخدرات في شوارع سيدني، في الوقت الذي أظهرت فيه دراسة جديدة رغبة الشباب المحليين المتزايدة في تعاطي عقاقير أقراص النشوة والكوكايين.

وضبطت السلطات 496 كيلوجراما من عقار "إم. دي. إم. إيه"، وهو عقار ذو تأثير نفسى يعرف عادة باسم "اكستاسي"، مخبأة داخل أربع ماكينات لتقطيع اللحوم المهربة من تركيا، في حاوية شحن بميناء بوتانى في سيدني، بحسب ما ذكرته الشرطة الاتحادية الاسترالية اليوم الاثنين.

وقال محقق الشرطة، كيرستي شوفيلد، إنه في حال ضغط كمية المخدرات المضبوطة وتحويلها إلى أقراص، فكانت ستنتج نحو 1.7 مليون قرص، بقيمة نحو 57 مليون دولار (40 مليون دولار أميركي).

وأوضحت الشرطة أن المهربين حاولوا إخفاء الشحنة في قائمة شحن، تضمنت بسكويت بالشيكولاتة ومعطرات الهواء.

وقد تم اتهام الثلاثة باستيراد كمية من عقار اكستاسي بهدف الاتجار، ومحاولة امتلاك كمية من المخدر بهدف الاتجار أيضا. وتصل العقوبة القصوى للجريمتين، السجن مدى الحياة.