20 قتيلا في اقتحام ليموزين لمتجر "أبل باريل" بنيويورك

أعلنت الشرطة الأميريكية، أمس الأحد، عن مصرع 20 شخصا في حادث سير نتج عن اقتحام سيارة ليموزين أحد المتاجر الشهيرة ومحيطها، في مقاطعة شوهاري بولاية نيويورك.

ووقع الحادث، يوم السبت، عندما زادت سيارة ليموزين من سرعتها على إحدى التلال، ثم انحرفت واصطدمت بمتجر "أبل باريل كانتري" الذي يعد أحد المقاصد السياحية في المقاطعة.

وأضاف المحققون أن الحادث أوقع العديد من الضحايا (من دون الكشف عن عدد المصابين).

وفي السياق، قال شاهد عيان لوكالة "أسوشيتيد برس" الأميركية، إن 18 قتيلا كانوا داخل السيارة الليموزين (المتسببة في الحادث).

يشار إلى أن موقف سيارات متجر "أبل باريل كانتري" كان مزدحما بالسيارات والزائرين خلال وقوع الحادثة، وفق المصدر ذاته.

وقالت "رويترز" إن الحادث يعد أكثر حوادث السير دموية في الولايات المتحدة منذ حادث تحطم طائرة العام 2009 في بوفالو ، نيويورك ، والذي أودى بحياة 49 شخصا، وفقا لما ذكره رئيس مجلس سلامة النقل القومي روبرت سوموالت.

أصدر حاكم نيويورك أندرو كومو بيانا أمس الأحد شاكر فيه كا من ساهم في انتشال الضحايا والجرى من مكان الحادث، كما متجر "أبل باريل كانتري" تععزية على فيسبوك.

