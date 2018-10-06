بالفيديو.. حريق ضخم يلتهم 100 فدان وإصابة 37 شخصاً في مصر

المصدر: رويترز

نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية اليوم السبت عن مسؤولة مصرية في مجال الصحة قولها إن 30 شخصا أصيبوا في حريق شاركت أربع طائرات هليكوبتر عسكرية في إخماده بمحافظة الوادي الجديد المتاخمة لليبيا.

وقال محافظ الوادي الجديد محمد الزملوط للوكالة إن سبعة من رجال الإطفاء أصيبوا أيضا.

وقالت وكيلة وزارة الصحة في المحافظة سيدة مشرف إن مستشفى ميدانيا أقيم في مدرسة بقرية الراشدة التي اندلع الحريق في مزارع نخيل قريبة منها ثم امتد إليها وأتى على الوحدة الصحية بها.

وأضافت أنه تم إعلان حالة الطوارئ القصوى في مستشفيات المحافظة بعد اندلاع الحريق مساء أمس الجمعة.

ونسبت الوكالة إلى الزملوط قوله "تجرى حاليا عملية التبريد وإقامة عوازل بين الزراعات والوحدات السكنية".

وأضاف أن رجال الحماية المدنية عملوا أكثر من 16 ساعة للسيطرة على الحريق.

وقالت الوكالة إن محافظة الوادي الجديد استعانت بثلاثين سيارة إطفاء من محافظتي أسيوط وسوهاج.

ولم ترد تقارير عن سقوط وفيات جراء الحريق الذي قال الزملوط إنه امتد إلى نحو مئة فدان من مزارع النخيل بسبب شدة الرياح. وقالت الوكالة إن الحريق امتد إلى قرية أخرى قريبة من الراشدة التي قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن السلطات أجلت سكانها.